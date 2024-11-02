Ролевая игра с открытым миром Elin вышла в раннем доступе для ПК

Elin, игра-симулятор с открытым миром / RPG и преемница бесплатной игры Elona, ​​вышла в раннем доступе для ПК в Steam, объявил разработчик Lafrontier.

Мы рады представить вам приключение, которое одновременно кажется новым и знакомым, и мы с нетерпением ждем возможности постоянно обновлять и совершенствовать игру по мере приближения ее к полному релизу. Мы надеемся, что вы останетесь с нами в этом путешествии и будете с теплотой следить за его прогрессом.

Версия для раннего доступа содержит только начальный контен для основного квеста и побочных квестов. В течение раннего доступа, который, как ожидается, продлится примерно один-два года, Elin будет улучшена и расширена дополнительными основными и побочными квестами, улучшенным игровым балансом и другими новыми функциями.

Продолжение легендарной японской бесплатной игры Elona, ​​которая вдохновила бесчисленное множество историй и искателей приключений, которые так и не вернулись. Сохраняя традиционный игровой процесс roguelike, Elin представляет элементы крафта, выживания и строительства/управления базой, создавая еще более открытый и хаотичный опыт. Живите свободно как искатель приключений со своими спутниками и питомцами. Следы, которые вы оставляете, и шрамы, которые вы наносите этому миру, полностью зависят от вас.