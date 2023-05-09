Elite Dangerous: Odyssey получила обновление 15 с новыми непредсказуемыми угрозами ©

Компания Frontier Developments выпустила сегодня обновление 15 для Elite Dangerous: Odyssey, отмечающее следующий этап войны таргоидов против человечества. Командиры раскроют тайну того, что находится внутри каждого из восьми Водоворотов, когда они войдут в гигантские облака едкого газа, прибывшие с обновлением 14, и столкнутся с беспрецедентным уровнем агрессии таргоидов. Обновление 15 также привносит в игру важные новые функции, в том числе совершенно новый класс кораблей таргоидов и дополнительные элементы пеших миссий.

Оснастив свой корабль новым модулем нейтрализатора импульса Таргоид, командиры смогут предотвратить воздействие импульса выключения Водоворота на их корабль, что позволит им путешествовать глубже в облака. Внутри их ждет необыкновенное зрелище, а также новые открытия, не говоря уже о множестве таргоидских кораблей.

Среди них — «Глефа», первое судно таргоидов класса «Охотник», добавленное в Elite Dangerous, и грозное присутствие. Это агрессивное и проворное судно ведет себя иначе, чем другие бойцы таргоидов, применяя меры, которые не позволяют человеческим кораблям быстро уйти. Это пополнение их флота означает, что командирам придется переосмыслить свой стратегический подход к многочисленным встречам в игре.

Кроме того, это обновление добавляет в Elite Dangerous: Odyssey новый тип пеших миссий. Командиры найдут их в космопортах, затронутых Таргоидской войной, с целью доставить игроков в заброшенное поселение, где им поручено восстановить энергию, чтобы помочь в продолжающемся конфликте. Как только они прибудут, им предстоит сразиться с таинственным новым вариантом таргоидского мусорщика по имени Ревенант, могущественным вражеским часовым, для которого в бою требуется нечто большее, чем просто бегство и стрельба. Как вскоре узнают командиры, отправившись в Водоворот, Таргоидская война только начинается.

Elite Dangerous: Odyssey уже доступна для покупки в Steam, Epic Games Store или Frontier Store. Elite Dangerous доступна на Xbox, PlayStation, в Steam, Epic Games и в Frontier Store.