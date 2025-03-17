Научно-фантастическая RPG Empyreal выйдет 8 мая на ПК и консолях

Издатель Secret Mode и независимый разработчик Silent Games объявили дату выхода Empyreal.

Экшен-RPG от третьего лица дебютирует 8 мая и будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X по бюджетной цене £24.99/$29.99/€29.99. Это также первая игра, изданная Secret Mode с тех пор, как они отделились от Sumo Group в начале этого месяца, чтобы стать независимым издателем.

В обзорном трейлере, соучредитель и креативный директор Silent Games Джозеф Роджерс объяснил, чего игрокам стоит ожидать от Empyreal с точки зрения сеттинга и общей темы:

Игра начинается с вашего прибытия на неисследованную планету, чтобы присоединиться к экспедиции, которая обнаружила монолит, построенный затерянной древней цивилизацией. Перед вами сразу же встают эти великие вопросы: почему он здесь? Кто его построил? Какова была его изначальная цель и, возможно, даже какую силу он все еще может содержать? По мере продвижения по сюжету вы будете исследовать темы и идеи о месте человечества в космосе. Некоторые из этих тем в значительной степени вышли из моды в современном мире, такие как долг, жертвенность, трагический взгляд на жизнь, чувство цивилизационного импульса, идея о том, что человечество находится в путешествии по истории и что в этом есть цель.

Когда вы открываете для себя, чего удалось достичь этой древней цивилизации, вам следует задуматься о том, имеет ли это все еще значение для современного мира, несмотря на все его технологические достижения. Забыл ли современный мир некоторые вещи, которые важны для человечества?

Роджерс также рассказал, что хотя Empyreal — это строго однопользовательская экшен-RPG, в ней есть некоторые асинхронные кооперативные элементы. Например, после победы над боссом игроки могут отправить предмет в Эфир, чтобы он мог попасть к другому игроку. За это не предусмотрено никакой конкретной награды, поэтому помощь товарищам-авантюристам остается на усмотрение сообщества.

У Empyreal определенно есть шанс выделиться среди конкурентов, особенно если разработчику удастся устранить некоторые проблемы.