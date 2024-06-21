Мрачный пост-апокалиптический мир в новом геймплейном трейлере градостроителя Endzone 2

Вы возглавляете группу выживших, которые пытаются найти новый дом на разрушенной планете. Вы должны строить, исследовать, собирать и торговать, чтобы обеспечить своим людям безопасность и процветание.

В Endzone 2 вам предстоит перемещаться по миру на специальном автобусе, который служит вам базой и транспортом. Вам необходимо исследовать разные локации, где вы сможете найти полезные ресурсы, технологии и задания. Но стоит помнить о том, что вы также можете столкнуться с опасностями, такими как радиация, бандиты и природные катаклизмы. Вы должны быть готовы к любым ситуациям и принимать сложные решения.

Вы можете основывать новые поселения в разных местах, которые имеют свои особенности и сложности. Вы должны учитывать климат, почву, воду и другие факторы, чтобы выбрать оптимальное место для жизни. Вам также необходимо стараться налаживать отношения с другими поселениями и вступать в торговые или дипломатические отношения.