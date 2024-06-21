ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Endzone 2 Лето 2024
Стратегия, Симулятор, Строительство, Постапокалипсис
7.1 21 оценка

Мрачный пост-апокалиптический мир в новом геймплейном трейлере градостроителя Endzone 2

butcher69
Новости

Assemble Entertainment и Gentlymad Studios представили новейший геймплейный трейлер постапокалиптического градостроителя Endzone 2. В трейлере показан полуразрушенный мир Endzone 2, а также более глубокий взгляд на геймплей.

Endzone 2 - это постапокалиптический градостроитель, в котором игрокам предстоит выполнить миссию по выживанию человечества после катаклизма. Откройте и заселите последние пригодные для жизни земли, а также обеспечьте выживание своего народа, используя свою смекалку, прозорливость и стойкость в суровом и неумолимом мире. Исследуйте коварные пустоши, чтобы найти добычу, развивая и расширяя свои поселения среди хаоса.

Endzone 2 выйдет в ранний доступ на PC через Steam этим летом.

2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий