В Enlisted началась битва за Ржев

Darkflow Software и Gaijin Entertainment объявили о выходе крупного обновления «Ржев» для онлайн-шутера Enlisted. Оно приносит значительно улучшенную графику, новые миссии, посвященные знаменитой битве за Ржев, а также новые отряды, оружие и военную технику.
Ржевская битва — серия операций 1942–1943 годов, в ходе которых Красная Армия ликвидировала Ржевско-Вяземский выступ, с которого немецкие войска угрожали Москве. Очевидцы вспоминали эту битву как сумасшедшую мясорубку, а по значимости и ожесточенности сражений ее можно было сравнить со Сталинградом. Игрокам в Enlisted предстоит посетить несколько знаковых точек Ржева: собор Рождества Христова, городскую ратушу, центральный рынок, торговую площадь и крутые обрывы на левом берегу Волги. На подступах к городу бои будут проходить в промышленных зонах с элеватором и в развалинах пригородного поселка Тетерино, от которого в основном остались лишь очертания домов.
В обновлении «Ржев» представлены десятки совершенно новых или улучшенных образцов вооружения и военной техники — например, американская винтовка Т20, японский пулемет КЕ-7, советский танк КВ-2 (1940 г.) с мощной 152-мм гаубицей и немецкая 8,8-см ПТ-САУ Flak 37 Sfl., которая с одинаковой легкостью может сбивать самолеты и разрывать бронетехнику в клочья. Отряды радистов теперь могут вызывать удары реактивной артиллерии — первыми такую возможность получат 26-й гвардейский батальон связи СССР и 332-й пехотный полк Германии.
Наконец, в Enlisted улучшена работа технологии Global Illumination на ПК и PlayStation 5, что сделало игру намного красивее, не жертвуя производительностью. Распространение света стало еще реалистичнее, а игра визуально богаче: разработчики добавили зеркальное освещение, увеличили дальность его отображения, а также добавили детальные отражения.