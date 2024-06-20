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Enlisted: Reinforced 10.11.2020
Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица
7 263 оценки

В Enlisted началась битва за Ржев

monk70
Новости

Darkflow Software и Gaijin Entertainment объявили о выходе крупного обновления «Ржев» для онлайн-шутера Enlisted. Оно приносит значительно улучшенную графику, новые миссии, посвященные знаменитой битве за Ржев, а также новые отряды, оружие и военную технику.

Ржевская битва — серия операций 1942–1943 годов, в ходе которых Красная Армия ликвидировала Ржевско-Вяземский выступ, с которого немецкие войска угрожали Москве. Очевидцы вспоминали эту битву как сумасшедшую мясорубку, а по значимости и ожесточенности сражений ее можно было сравнить со Сталинградом. Игрокам в Enlisted предстоит посетить несколько знаковых точек Ржева: собор Рождества Христова, городскую ратушу, центральный рынок, торговую площадь и крутые обрывы на левом берегу Волги. На подступах к городу бои будут проходить в промышленных зонах с элеватором и в развалинах пригородного поселка Тетерино, от которого в основном остались лишь очертания домов.

В обновлении «Ржев» представлены десятки совершенно новых или улучшенных образцов вооружения и военной техники — например, американская винтовка Т20, японский пулемет КЕ-7, советский танк КВ-2 (1940 г.) с мощной 152-мм гаубицей и немецкая 8,8-см ПТ-САУ Flak 37 Sfl., которая с одинаковой легкостью может сбивать самолеты и разрывать бронетехнику в клочья. Отряды радистов теперь могут вызывать удары реактивной артиллерии — первыми такую ​​возможность получат 26-й гвардейский батальон связи СССР и 332-й пехотный полк Германии.

Наконец, в Enlisted улучшена работа технологии Global Illumination на ПК и PlayStation 5, что сделало игру намного красивее, не жертвуя производительностью. Распространение света стало еще реалистичнее, а игра визуально богаче: разработчики добавили зеркальное освещение, увеличили дальность его отображения, а также добавили детальные отражения.

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