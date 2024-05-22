8-часовая демо-версия Souls-подобного экшена Enotria: The Last Song стала доступна на PS5 и ПК

Как и было обещано, сегодня Jyamma Games опубликовала бесплатную демо-версию Enotria: The Last Song для PS5 и ПК, и теперь игроки наконец-то могут испытать эту игру в стиле Souls, вдохновленную итальянским фольклором. В настоящее время демоверсия для Xbox Series X|S не запланирована.
Согласно информации, ранее предоставленной командой Jyamma Games, демоверсия Enotria: The Last Song позволит вам опробовать существенную часть игры, настолько большую, что в общей сложности речь идёт о 8 часах игрового процесса, что явно может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от вашего игрового ритма.
Enotria: The Last Song будет доступна с 19 сентября для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.