Enshrouded получила новый трейлер, фокусирующийся на механике выживания и исследования

В этой игре вы попадаете в мир, находящийся на грани гибели. Здесь когда-то царили магия и гармония, но теперь всё изменилось: земли охвачены мрачным туманом, который превращает людей в ужасных мутантов. Вы — один из Огнерождённых, древних воинов, которые пробудились ото сна, чтобы спасти свой народ. Вам предстоит отправиться в опасное приключение по просторам этого мира, где вас ждут разнообразные локации, динамичные сражения, уникальные персонажи и многое другое.

Вы можете исследовать тайны прошлого, сражаться с могущественными боссами, создавать своё снаряжение и оружие с помощью глубокой системы крафта, а также освобождать легендарных мастеров, которые помогут вам восстановить свой замок.