Enshrouded получила новый трейлер, фокусирующийся на механике выживания и исследования

Keen Games представила новый геймплейный трейлер грядущей кооперативной ролевой игры Enshrouded, посвященной выживанию. Трейлер игрового процесса Enshrouded на выживание позволяет игрокам глубже взглянуть на механику выживания и исследования в игре.
Игроки начнут практически с нуля, пока не соберут свой первый Алтарь Пламени, который позволит им отдохнуть от окружающих их суровых стихий. Защита от врагов и диких животных имеет важное значение, поэтому создание оружия, одежды и средств защиты должно помочь игрокам в их квестах. Сначала пробивайтесь, используя простое оружие, пока Кузнец и несколько других легендарных ремесленников не проснутся и не будут приглашены обратно на вашу базу, чтобы помочь создать более эффективную защиту и улучшить вашего персонажа.
Прямо сейчас Enshrouded планируется выпустить только для ПК в раннем доступе Steam где-то в этом году.
лол две одинаковых новости(