Геймплейный трейлер ролевой игры Enshrouded демонстрирует сражения ©

Keen Games выпустила трейлер, демонстрирующий боевой геймплей Enshrouded, недавно анонсированной кооперативной ролевой игры на выживание.

Первое глубокое погружение знакомит игроков с суровым и неумолимым миром Enshrouded, который наполнен опасностями среди руин затерянного королевства и жалкого тумана, поглотившего мир. Игроки должны бороться, чтобы выжить, фиксируя свою цель, изучая схему атаки врагов и блокируя или парируя входящие атаки. Как только выносливость противника полностью истощается, игроки могут провести безжалостную атаку — сокрушительный удар, наносящий огромный урон цели.

Enshrouded предлагает широкий выбор мощного оружия для разных стилей игры. Легкое оружие ближнего боя, такое как мечи, и тяжелое оружие ближнего боя, такое как молоты и топоры, позволяют игрокам расправляться с врагами в ближнем бою, а луки и различные типы стрел позволяют атаковать на расстоянии. Жезлы подходят для быстрых выстрелов стихийной магии с расстояния, а посохи создают сильные магические атаки, лучше всего подходящие для групп врагов.

Исследуя мир, игроки встретят множество различных вражеских фракций, населяющих остатки затерянного королевства. Дикая природа опасна, обитатели, поглощённые таинственным туманом, превратились в падших, падальщики рыщут по землям, а дикие звери представляют угрозу для всех, кто посмеет приблизиться к ним.

В Enshrouded подготовка и стратегия являются ключевыми. Использование баффов, еды и зелий, а также внимательное отношение к типам врагов необходимо для завоевания более сложных вражеских лагерей. Кроме того, игроки могут проникать во вражеские аванпосты, используя крюк для захвата, чтобы взбираться на вражеские стены, копать туннели через их оборону или удивлять врагов сверху, скользя в бой.

Боевая демонстрация также позволяет глубже взглянуть на систему уровней, крафт и многопользовательский режим. Набирая очки опыта, игроки могут повышать свой уровень и получать очки навыков, чтобы разблокировать больше движений или еще больше улучшить свои способности, что позволяет использовать множество различных сборок. Кроме того, они могут создавать и улучшать собственное оружие и доспехи, а также разблокировать дополнительные привилегии с особым легендарным снаряжением, спрятанным по всей земле.

Enshrouded поддерживает до 16 игроков, которые могут объединиться на выделенных серверах. Исследуя мир в группе, игроки могут лечить, усиливать и даже оживлять друг друга, бросая вызов многочисленным опасностям затерянного королевства.

Enshrouded выйдет в раннем доступе для ПК в Steam в 2023 году.