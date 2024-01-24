Игра на выживание Enshrouded получила релизный трейлер

Keen Games выпустила трейлер своей новой игры на выживание Enshrouded, чтобы объявить о ее доступности в раннем доступе в Steam. Надо сказать, что игра стартовала хорошо, учитывая, что за менее чем за час она достигла 37 000 одновременных игроков.

Как вы можете видеть из видео, Enshrouded сочетает в себе многие элементы самых современных игр на выживание, однако приветствует и приключенческую часть.

В пресс-релизе Keen Games заявила, что Enshrouded — самая амбициозная игра, которую она когда-либо создавала. Ранний доступ, как всегда, будет способствовать улучшению игры путем отслеживания комментариев сообщества, которые будут способствовать созданию нового контента.

Более того, с момента запуска демо-версии для Steam Next Fest команда старается порадовать игроков:

«В своем нынешнем состоянии Enshrouded уже должна гарантировать вам и вашим друзьям много часов веселья, и мы надеемся, что вы примете участие в нашему сообществу, чтобы помочь нам сделать возвращение Эмбервейла событием, о котором вы будете думать долгие годы».