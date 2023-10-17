Раскрыты системные требования Enshroud для ПК

Enshrouded, грядущая кооперативная ролевая игра на выживание от компании Keen Games GmbH, уже доступна для ознакомления в рамках Steam Next Fest 2023, и теперь у нас есть более подробная техническая информация о ней. На данный момент демоверсия получила положительные отзывы, но ее производительность пока оставляет желать лучшего. Теперь же мы можем ознакомиться с официальными системными требованиями для ПК.
Системные требования
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-6400 (2.7 GHz 4 Core) / AMD Ryzen 5 1500X (3.5 GHz 4 Core) or equivalent
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (до 6GB VRAM) / AMD Radeon RX 580 (до 6GB VRAM)
- Место на диске: 60 GB
Рекомендованные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel i7-8700 (3.7 GHz 6 Core) / AMD Ryzen 7 2700X (3.7 GHz 8 Core) or equivalent
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2070 Super (до 6GB VRAM) / AMD Radeon RX 6700 XT (до 6GB VRAM)
- Место на диске: 60 GB
Разработчики не указали в этих требованиях целевое разрешение и частоту кадров. Поэтому, если вы планируете играть на более высоких настройках, вам потребуется что-то вроде RTX 2070 Super в паре с Ryzen 7 2700X.
Если вы не против того, чтобы отказаться от некоторых функций, то можете попробовать запустить игру и на RX 580 в паре с Ryzen 5 1500X. Для установки Enshrouded потребуется в общей сложности 60 Гбайт и 16 Гбайт оперативной памяти.
О дате выхода игры пока ничего не известно.