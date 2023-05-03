Создатели Portal Knights анонсировала ролевую игру Enshrouded для ПК ©

Создатели Portal Knights, компания Keen Games, анонсировали ролевую игру Enshrouded для ПК. Она выйдет в раннем доступе Steam в 2023 году.

"Enshrouded - это кульминация того, что Keen Games мечтала создать в течение многих лет", - сказал в пресс-релизе креативный директор Enshrouded Антони Кристоулакис. "Мы не можем дождаться момента, когда сможем представить ее нашим игрокам и вместе с нашим сообществом определить будущее Enshrouded".

Enshrouded - это новая ролевая игра на выживание для 16 игроков, действие которой разворачивается в огромном заброшенном королевстве, испорченном таинственным туманом. Игроки должны победить опасных боссов, построить величественные залы и усовершенствовать своего героя, чтобы противостоять туману и раскрыть секреты падения королевства. Действие игры Enshrouded происходит в разрушающемся мире волшебства и красоты, разрушенном мором, вырвавшимся из глубин земли. По земле бродят и опустошают ее мутировавшие остатки погибшего народа - доведенные до безумия и управляемые туманом. Но над туманом и в глубине древних храмов спят воины забытой эпохи, не ведающие снов и не поддающиеся времени.