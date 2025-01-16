В EGS стартовала бесплатная раздача кооп-головоломки Escape Academy

В цифровом магазине Epic Games Store началась новая бесплатная раздача. Геймеры могут добавить к себе в библиотеку Escape Academy. Акция доступна в России и продлится до 23 января 19:00 МСК.

Escape Academy — головоломка, в которую можно играть как в одиночку, так и в кооперативе. Геймер становится студентом Академии Побега, профессора которой постоянно задают ему непростые задачки. Суть каждого квеста — сбежать из комнаты. В Steam 87% из более 810 отзывов — положительные.

В следующей раздаче EGS геймеры смогут бесплатно получить головоломку «Behind the Frame: Живые полотна». Акция продлится до 30 января 19:00 МСК.