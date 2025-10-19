Продажи Escape from Duckov превысили 500 тысяч копий

Одиночный шутер Escape from Duckov всего за три дня после релиза разошёлся тиражом более 500 тысяч копий, о чём сообщила студия Team Soda. На волне успеха разработчики поблагодарили игроков, заявив, что «вся команда крякает от восторга и хлопает крыльями от радости».

«Более 500 тысяч утят уже присоединились к миру Duckov! Спасибо каждому за невероятную поддержку — мы продолжим работать, чтобы каждое обновление радовало вас», — говорится в обращении команды.

Escape from Duckov — необычный экстракшн-шутер с элементами выживания, где игрок управляет уткой, очнувшейся в загадочном мире Дакова. За пределами безопасного убежища героя поджидают враги, а цель игрока — исследовать локации, собирать ресурсы и раскрыть тайну происходящего.

В игре реализована развитая система кастомизации оружия и строительства базы: утки могут обустраивать собственные гнёзда, создавать тренажёрные залы и медицинские станции, а также взаимодействовать с NPC, чтобы постепенно узнать историю мира.

На пике популярности онлайн Escape from Duckov в Steam превысил 144 тысячи игроков, причём основная аудитория пришлась на Китай, где игра моментально превратилась в настоящий вирусный феномен.

Судя по стремительному росту продаж, Duckov рискует стать одной из самых обсуждаемых инди-игр 2025 года.