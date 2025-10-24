В обновлении Escape from Duckov снизили бонусы от поедания фекалий

Разработчики изменили одну из механик игры

Авторы инди-хита Escape from Duckov, пародии на Escape from Tarkov, выпустили патч, исправляющий некоторые баги и улучшающий механики. Одним из пунктов обновления стали... фекалии.

Дело в том, что в Escape from Duckov можно поедать отходы жизнедеятельности, чтобы удовлетворить жажду и восстановить энергию. Разработчики решили, что бонусы от употребления фекалий слишком сильные, и понизили их

Фекалии в Escape from Dukov можно находить в уборных

Escape from Duckov вышла 16 октября и сходу стала хитом. Пародийный шутер продался тиражом в 1 млн копий меньше чем за неделю.