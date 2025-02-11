Escape from Tarkov получит поддержку DLSS 4

Разработчики Escape from Tarkov из Battlestate Games подтвердили, что игра вскоре получит поддержку DLSS 4 от NVIDIA. Однако пока неясно, будет ли это только апскейлер или также генерация кадров.

С учетом особенностей игры, логичным решением было бы отказаться от генерации кадров, так как она может снизить отзывчивость управления, и оставить только апскейлер, повышающий производительность без потери качества геймплея.

В данный момент DLSS 4 проходит внутреннее тестирование. По словам разработчиков, она станет доступна рядовым игрокам в ближайшем будущем.