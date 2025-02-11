Escape from Tarkov получит поддержку DLSS 4

Разработчики Escape from Tarkov из Battlestate Games подтвердили, что игра вскоре получит поддержку DLSS 4 от NVIDIA. Однако пока неясно, будет ли это только апскейлер или также генерация кадров.
С учетом особенностей игры, логичным решением было бы отказаться от генерации кадров, так как она может снизить отзывчивость управления, и оставить только апскейлер, повышающий производительность без потери качества геймплея.
В данный момент DLSS 4 проходит внутреннее тестирование. По словам разработчиков, она станет доступна рядовым игрокам в ближайшем будущем.
А нормально работающую игру сделать не пробовали?
Ну сделай, попробуй
Людям то нравится
Так а че, проще поныть что буянов нифига не делает. Игру починити, патиму не работаит на моём ведре. В дисе ефт таких нытиков как два Китая
Буянов зайди с основы
// Алексей Евреинов
Голова глаза в 4 раза чаще, из-за задержек
они даже и в пве сделали голова глаза на бегу не пойми откуда.
Может кто нибудь объяснить значение фразы "рядовые игроки", в кракове людей разделяют что-ли на чёрное и белое? на лохов и генералов?
Имеется в виду для всех.
Как я понял dlss 4 доступен для мамонт эдишн на тест сервере
ну твоя формулировка правильна
Лучше бы оптимизацией занялись своего детища или сменой движка, длсс до одного места, все равно один хрен лагать будет.
Молчу уже про баги которые не чинятся от слова совсем !
Мамонты эдишн сожрут.
Началось. Перенос спагетти кода на другой движок ничего не даст, все так же будут ныть.
А поддержку геймплея и интересных квестов когда получит?