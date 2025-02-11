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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 311 оценок

Escape from Tarkov получит поддержку DLSS 4

butcher69
Новости

Разработчики Escape from Tarkov из Battlestate Games подтвердили, что игра вскоре получит поддержку DLSS 4 от NVIDIA. Однако пока неясно, будет ли это только апскейлер или также генерация кадров.

С учетом особенностей игры, логичным решением было бы отказаться от генерации кадров, так как она может снизить отзывчивость управления, и оставить только апскейлер, повышающий производительность без потери качества геймплея.

В данный момент DLSS 4 проходит внутреннее тестирование. По словам разработчиков, она станет доступна рядовым игрокам в ближайшем будущем.

12
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Большая Флейта

А нормально работающую игру сделать не пробовали?

10
Hevin

Ну сделай, попробуй

-11
Loopy Fox Hevin
5
Александр Дантес

Людям то нравится

0
Hevin Loopy Fox

Так а че, проще поныть что буянов нифига не делает. Игру починити, патиму не работаит на моём ведре. В дисе ефт таких нытиков как два Китая

-5
Большая Флейта Hevin

Буянов зайди с основы

1
Пользователь ВКонтакте

// Алексей Евреинов

1
Валерий Юриков

Голова глаза в 4 раза чаще, из-за задержек

0
QuadragenarianFawzi

они даже и в пве сделали голова глаза на бегу не пойми откуда.

0
Suntorych
она станет доступна рядовым игрокам в ближайшем будущем.

Может кто нибудь объяснить значение фразы "рядовые игроки", в кракове людей разделяют что-ли на чёрное и белое? на лохов и генералов?

0
Клосов Андрей

Имеется в виду для всех.

1
Deep Sea

Как я понял dlss 4 доступен для мамонт эдишн на тест сервере
ну твоя формулировка правильна

1
Deep Sea

Лучше бы оптимизацией занялись своего детища или сменой движка, длсс до одного места, все равно один хрен лагать будет.
Молчу уже про баги которые не чинятся от слова совсем !
Мамонты эдишн сожрут.

0
Hevin

Началось. Перенос спагетти кода на другой движок ничего не даст, все так же будут ныть.

0
HEMI-426

А поддержку геймплея и интересных квестов когда получит?

0