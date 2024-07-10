Новый патч в Escape from Tarkov

Патч-ноут обновления 0.14.9.6
"Мы начали установку обновления 0.14.9.6 в Escape from Tarkov. Обновление займет приблизительно 5 часов, но установка может быть продлена в случае необходимости. Игра будет недоступна в течение этого времени".
Изменения:
Добавлена цепочка задач для получения доступа к Препарату 2A2-(b-TG) для игроков с любым типом издания; В настройке автоматического добавления предметов в Избранное появилась категория “Зоны Убежища”, которая не включает в себя автодобавление предметов из избранных рецептов, но включает всё необходимое для постройки Убежища; Изменено расположение кнопок “В Избранное” в меню взаимодействия и “Опросы” в футере.
Исправления:
Исправлена возможность изменения количества ботов в PvE режиме; Исправлена проблема, при которой увеличенные карманы ЧВК в качестве награды за задачу приходили с задержкой; Исправлена некорректная работа радиопередатчика в PvE режиме; Исправлено отображение поглощенного броней урона в послематчевой статистике; Исправлено сохранение ключ-карты доступа в TerraGroup Labs после рейда в Лабораторию в PvE режиме; Исправлена некорректная работа дебаффов “Боль в мышцах” и “Сильная боль в мышцах” после использования модуля “Тренажерный зал” в Убежище в PvE режиме.