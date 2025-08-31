ЧАТ ИГРЫ
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
Официально: Escape from Tarkov готовится к релизу в Steam

butcher69 butcher69

Студия Battlestate Games, создатели хардкорного шутера Escape from Tarkov, официально подтвердила выход игры в Steam. О планах сообщил глава студии Никита Буянов отметив, что страница в магазине появится совсем скоро.

До этого момента Tarkov распространялся исключительно через собственный лаунчер BSG, в то время как спин-офф Escape from Tarkov: Arena уже доступен в Epic Games Store. Теперь же проект выходит на более широкую аудиторию.

Осенью игра наконец-то покинет стадию беты и получит версию 1.0, к которой студия шла с 2017 года. Для Battlestate Games выход в Steam — естественный шаг, который позволит не только привлечь новых игроков, но и закрепить статус Tarkov как одного из самых значимых хардкорных шутеров последних лет.

