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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 278 оценок

Разработчики Escape from Tarkov показали трейлер M4A1

KoRnEr
Новости

Создатели Escape from Tarkov продолжают радовать своих поклонников различными промо-контентами. Теперь Battlestate Games решила обратить внимание ценителей ASMR-контента, опубликовав трейлер оружия с акцентом на звуковую составляющую.

Центр внимания в новом трейлере основное занимает винтовка M4A1. Battlestate Games рекомендует изучать материал в наушниках, так как в данном случае важен не столько видео, сколько звуковая дорожка.

Любители Escape from Tarkov высоко оценили творческий подход разработчиков к презентации оружия. Внимание к деталям и акцент на звуковую составляющую, вероятно, нашли отклик у поклонников ASMR-контента.

Battlestate Games не только продолжает развивать и улучшать геймплейные аспекты игры, но и уделяет внимание экспериментам и взаимодействию с сообществом, предлагая уникальные и запоминающиеся материалы.

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