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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 143 оценки

В Escape from Tarkov стартовали продажи PvE-доступа

Simple Jack
Новости

Создатели Escape from Tarkov начали продажу доступа к PvE-режиму игры. Раньше попасть в него могли только владельцы лимитированных дорогих изданий, но теперь докупить опцию могут все фанаты.

В PvE-режим можно играть вместе с друзьями, но противниками всегда будет управлять ИИ. В отличие от основной игры, в режиме против ботов не будет вайпов. Прогрессия персонажа сохраняется навсегда, но при желании ее можно сбросить вручную. На PvP это никак не повлияет.

Доступ в PvE-режим Escape from Tarkov стоит 700 рублей. Разработчики обращают внимание игроков на регион, который нужно выбрать при покупке игры.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Garris1304

Зачем если есть SPT AKI? ТЕм более в спт боты получше будут.

в офф версии чвк сделаны на основе диких. в спт они на основе отступников.

1
Wing42

Происходит очередная индексация лохов, получается так.

-1