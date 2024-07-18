В Escape from Tarkov стартовали продажи PvE-доступа

Создатели Escape from Tarkov начали продажу доступа к PvE-режиму игры. Раньше попасть в него могли только владельцы лимитированных дорогих изданий, но теперь докупить опцию могут все фанаты.
В PvE-режим можно играть вместе с друзьями, но противниками всегда будет управлять ИИ. В отличие от основной игры, в режиме против ботов не будет вайпов. Прогрессия персонажа сохраняется навсегда, но при желании ее можно сбросить вручную. На PvP это никак не повлияет.
Доступ в PvE-режим Escape from Tarkov стоит 700 рублей. Разработчики обращают внимание игроков на регион, который нужно выбрать при покупке игры.
Зачем если есть SPT AKI? ТЕм более в спт боты получше будут.
в офф версии чвк сделаны на основе диких. в спт они на основе отступников.
Происходит очередная индексация лохов, получается так.