В Escape from Tarkov стартовали продажи PvE-доступа

Создатели Escape from Tarkov начали продажу доступа к PvE-режиму игры. Раньше попасть в него могли только владельцы лимитированных дорогих изданий, но теперь докупить опцию могут все фанаты.

В PvE-режим можно играть вместе с друзьями, но противниками всегда будет управлять ИИ. В отличие от основной игры, в режиме против ботов не будет вайпов. Прогрессия персонажа сохраняется навсегда, но при желании ее можно сбросить вручную. На PvP это никак не повлияет.

Доступ в PvE-режим Escape from Tarkov стоит 700 рублей. Разработчики обращают внимание игроков на регион, который нужно выбрать при покупке игры.