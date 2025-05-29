Escape from Tarkov: Arena станет временно бесплатной

Battlestate Games анонсировала новую серию бесплатных выходных в PvP-шутере Escape from Tarkov: Arena. Доступ к игре для всех откроют в период с 30 мая 18:00 МСК по 2 июня 18:00 МСК.

Кроме того, вместе с бесплатным доступом игроков ждет новая цепочка заданий и удвоенный опыт боевого пропуска 0 сезона. В это же время стартуют и 20% скидки, которые продлятся на 1 день дольше – до 3 июня 18:00 МСК.

Также разработчики объявили, что с 30 мая по 3 июня на всю категорию EFT: Arena в Twitch будут включены дропсы. Игроки смогут получить различные внутриигровые награды за просмотр трансляций шутера.

В конце мая Escape from Tarkov: Arena получила патч, который привнес в игру локацию «Айсберг», ящики пополнения боеприпасов, а также ряд исправлений. Ознакомиться с полным списком изменений можно по ссылке.