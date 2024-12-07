Компания Pine Studio представила Escape Simulator 2 — продолжение популярного симулятора побега из комнаты. Игра выйдет на ПК через Steam, но точная дата релиза пока не объявлена.

Соучредитель Pine Studio Борис Барбир отметил, что разработчики решили переосмыслить жанр.

«Сиквел дал нам возможность начать с чистого листа. Мы исследовали более мрачные темы и добавили новые механики головоломок. Помимо этого, значительно улучшены технологии: новый движок рендеринга, обновленный неткод, усовершенствованная физика и анимация», — сказал он.

Несмотря на более мрачный и загадочный тон, Escape Simulator 2 не станет игрой ужасов. Разработчики обещают отсутствие кровавых сцен и скримеров, делая акцент на интерактивности и глубоких головоломках.

Игра рассчитана как на одиночное прохождение, так и на кооператив до восьми человек. В Escape Simulator 2 игроки попадут в тщательно проработанные комнаты, где их ждут приключения, включая исследование судьбы застрявшего звездолета, секретов замка Дракулы и поиска проклятого пиратского клада.

Ключевые особенности:

12 новых комнат: детализированные локации с увлекательными загадками.

Совместная игра: одиночное прохождение или кооператив для 8 игроков.

Интерактивность: реалистичная физика для полного погружения.

Редактор комнат 2.0: инструменты для создания собственных локаций с обновленным освещением, анимацией и конструкторами зданий.

Сообщество Escape Simulator, по заверениям Pine Studio, останется важной частью экосистемы, а оригинальная игра продолжит получать поддержку.