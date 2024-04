Представлено видео битвы с одним из боссов в Eternal Strands

IGN опубликовал видеоролик Eternal Strands - дебютном проекте студии Yellow Brick Games, которую основал Майк Лэйдлоу автор Dragon Age.

В нём показали сражение с монстром The Ark of the Forge, локации игры и магические способности персонажа.

Разработчики совместили битвы с гигантскими врагами из Shadow of the Colossus и взаимодействие с окружением из The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Геймерам предстоит столкнуться с Ковчегом Кузницы - могущественной механической куклой с молотом, угрожающим превратить вашего персонажа, Ткачиху, в пепел. Для победы над боссом необходимо не только смело атаковать, лазая по его огромному корпусу, но и мастерски использовать в бою механику влияния температуры и взаимодействия с разрушаемой средой.

Eternal Strands выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, дата пока не объявлена.