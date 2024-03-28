Релиз Europa, очаровательной инди-игры с открытым миром, отложили до лета

В этой приключенческой игре вам достаётся роль андроида Зи, который обладает уникальной способностью: летать с помощью реактивного ранца. Ваша цель — исследовать Европу — спутник Юпитера, где когда-то процветала человеческая цивилизация.

Вам предстоит отправиться в путешествие по живописным ландшафтам, наполненным озёрами, лугами и горами, и открыть для себя тайны истории последнего человека на этой планете. По ходу игры вы сможете улучшать свой ракетный ранец, чтобы получить доступ к новым местам и возможностям. Вы также будете решать разнообразные головоломки, находить скрытые секреты и преодолевать различные препятствия.