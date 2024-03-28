Релиз Europa, очаровательной инди-игры с открытым миром, отложили до лета

Europa, совершенно очаровательная инди-игра с открытым миром, похожая на смесь The Legend of Zelda и работы Studio Ghibli, была отложена.
В сообщении в Steam создатель Europa Хелдер Пинто сообщил "тяжелую новость" о том, что Europa не будет готова к релизу в срок, назначенный на 16 апреля. Новой даты выхода пока нет, но Пинто сказал, что, скорее всего, это произойдет этим летом.
Это было очень трудное решение, принятое после долгих обсуждений между мной и остальными членами команды. Europa начиналась как побочный проект, который я создал в одиночку, и за прошедшие годы она выросла больше, чем я мог мечтать, хотя мы по-прежнему работаем по вечерам и выходным, совмещая нашу основную работу.
В сопроводительном видеороликеПинто рассказал несколько дополнительных подробностей о задержке. Хотя похоже, что в задержке нет какого-то конкретного элемента, Пинто сказал, что "мы много работали над кинематографическими сценами, а я также много работал над темпом игры". По его словам, игра "в принципе готова" и ей просто нужно еще немного времени в печи.
Я очень горжусь тем, что мы сделали вместе, и именно поэтому мне невыносима мысль о том, чтобы выпустить игру до того, как она будет в том состоянии, в котором мы хотим ее видеть. К сожалению, похоже, что это займет немного больше времени, чем мы ожидали.