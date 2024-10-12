Состоялся релиз приключенческой игры с открытым миром Europa

11 октября на ПК и Nintendo Switch вышла адвенчура Europa, созданная в духе The Legend of Zelda. Игра от геймдизайнера Хелдера Пинто и его команды Novadust Entertainment разрабатывалась семь лет.

Действие происходит на терраформированном спутнике Юпитера, который долгое время был необитаем. Главный герой, мальчик-андроид по имени Зи, отправляется в путешествие, чтобы раскрыть тайны павшей утопии и последнего живого человека.

Игра получила 77 баллов на Metacritic. Журналисты хвалят её за трогательную атмосферу, красивые пейзажи и медитативный стиль, однако критикуют за короткую продолжительность и упрощённый геймплей.

Цена Europa в Steam составляет 495 рублей с учётом скидки, но перевода на русския язык нет.