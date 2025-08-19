Глобальная стратегия Europa Universalis 5 выйдет в начале ноября

Paradox Interactive и студия Paradox Tinto объявили дату выхода Europa Universalis 5 — продолжение легендарной серии стратегий в реальном времени появится на PC через Steam 4 ноября 2026 года. Базовая версия обойдётся в $59,99 / £49,99 / €59,99, а Premium Edition — в $84,99 / £70,99 / €84,99. Последняя включает два будущих пакета хроник, один набор погружения и бонусные косметические материалы. Те, кто оформит предзаказ, получат в подарок MP3-коллекцию оригинального саундтрека из Europa Universalis 4.

Новая часть сохранит ключевую формулу серии — управление сотнями наций в исторически достоверном мире от позднего Средневековья до эпохи революций. Под контролем игрока окажутся целые государства, религии и династии, а каждое решение сможет переписать историю: от альтернативных исходов Столетней войны до расширенной колониальной экспансии Китая.

Europa Universalis V получит переработанную дипломатию, усложнённую экономическую модель, улучшенную логистику и совершенно новую военную систему. Теперь армии эволюционируют от наёмных отрядов к постоянным войскам с крепостями, а командиры будут играть ещё большую роль в исходе сражений.

Особое внимание уделено обществу: впервые в серии население будет отображаться на карте с учётом культурных и религиозных различий. Это позволит строить более гибкую систему управления — от жёсткой централизации власти до разделения влияния с дворянством или духовенством.

По словам разработчиков, V часть станет самой масштабной и детализированной симуляцией мировой истории в истории Paradox. Игроков ждёт богатый выбор стратегий, бесчисленные варианты альтернативного развития событий и проверка своих амбиций на глобальной арене.