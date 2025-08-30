Разработчики Europa Universalis V показали как изменится система населения

Paradox Interactive продолжает раскрывать детали своей масштабной стратегии Europa Universalis V, и на этот раз акцент был сделан на полностью переработанной системе населения. По словам авторов, именно она станет одним из краеугольных камней геймплея.

В отличие от EU4, где население учитывалось через обобщённую статистику, в новой части каждая личность будет существовать как отдельная игровая единица со своей культурой, религией и социальным положением. Это означает, что игрокам придётся учитывать потребности разных классов, удерживать баланс между ними и предотвращать возможные восстания.

«Система населения в EU5 ближе к полноценному симулятору мира, где каждое решение игрока влияет на социальную ткань государства», — отмечают разработчики.

Кроме того, игра предложит дополнительные механики, усложняющие управление нациями: от эпидемий и карантинов до политических последствий фаворитизма в отношении определённых классов. Разнообразное население и более однородные общества будут реагировать по-разному даже на самые незначительные решения.

Фанаты уже успели высказаться в комментариях под новым материалом. Многие отмечают, что масштабность Europa Universalis V впечатляет: в игре будет доступно более тысячи наций, 30 тысяч локаций и 70 слоёв карты, каждый из которых визуализирует ключевую информацию.