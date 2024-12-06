Закрытое альфа-тестирование выживательного симулятора EVE Frontier начнется 10 декабря

Сегодня CCP Games анонсировала Founder Access для EVE Frontier, который дает тем, кто его приобрел, возможность высказать свое мнение по поводу функций в игре-симуляторе выживания в космосе, а также получить доступ к разрабатываемой сборке игры на постоянной основе. Этот доступ начнется 10 декабря, когда владельцы пропуска Founder Access смогут присоединиться к эксклюзивному, постоянно работающему серверу в закрытой альфа-версии. Это дает им возможность предоставить разработчикам важную обратную связь и оставить свой след в игре до ее выпуска.

Выпуск Founder Access знаменует начало следующего этапа разработки EVE Frontier, позволяя тем, кто приобрел пропуск, получить постоянный доступ до запуска. Это означает, что игроки смогут играть и знакомиться с EVE Frontier до ее запуска и смогут дать отзыв разработчикам о функциях, которые могут нуждаться в настройке или добавлении, или даже исправлении ошибок, которые CCP Games могли пропустить. Конечно, это не единственное, что игроки могут получить, купив Founder Access. Игроки также получат дополнительные преимущества, такие как резервирование имен, косметические предметы, роли в Discord и особый доступ к трансляциям разработчиков CCP Games. Кроме того, когда игра в будущем выйдет как бесплатная, Founders смогут использовать свое включенное время премиум-подписки.

В EVE Frontier мы углубляем вклад и связь игроков в живую галактику. Виртуальный мир, где разработчики и игроки равны, где правила применяются ко всем. Наше долгосрочное видение — создать открытую экосистему, построенную, управляемую и контролируемую самими жителями Frontier. - Генеральный директор CCP Games Хилмар Вейгар Петурссон

С сегодняшнего дня желающие смогут приобрести Founder Access к EVE Frontier, с тремя различными уровнями для покупки. Самый дешевый уровень стоит $29.99 и включает в себя уникальный Пробужденный портрет и один месяц Premium Post-Launch Subscription Time. Второй уровень, названный Initiated, стоит $59.99, включая два эксклюзивных скина, портрет, два месяца Premium Post-Launch Subscription Time и 24-часовой ранний старт при запуске.

Наконец, есть третий уровень, который является самым дорогим и обеспечивает больше всего преимуществ. Он поставляется с уникальным Вознесенным портретом и тремя эксклюзивными скинами. Вы также получите четыре месяца подписки Premium Post-Launch Subscription Time, резервирование имени и 72-часовой ранний старт при запуске. Чтобы получить все эти преимущества, вам придется заплатить $89.99.

EVE Frontier запланирована к выходу на ПК.