Шутка стала реальностью. EVE Online получила официальную интеграцию с... Microsoft Excel ©

EVE Online получила официальную интеграцию с электронной таблицей Microsoft Excel, реализовав "шутку", анонсированную в мае прошлого года. Больше не нужно включать игру, чтобы проанализировать развитие персонажа, производство или торговлю.

Из сообщения на официальном сайте игры следует, что опция на самом деле продвинутая. Первым делом мы импортируем персонажа, после чего данные автоматически переносятся на ряд подготовленных вкладок с готовыми графиками и расчетами, распределением навыков, данными о рынке, имеющихся ресурсах и так далее.

Дополнение Excel доступно бесплатно для всех желающих, его можно загрузить с сайта Microsoft. Его также можно запустить прямо из браузера. Разработчики благодарят тестеров и заверяют, что необычное расширение будет развиваться и в будущем.

Сообщество космических ММО уже давно шутит, что игра на определенном уровне начинает напоминать работу с электронными таблицами. Создатели не обижаются на такие сравнения, но решили пойти еще дальше, подготовив обширную поддержку программы Microsoft.