Для игры Бесконечное Лето вышел обновлённый загрузчик модов в мастерскую стима

Разработчики игры "Бесконечное Лето" 11 марта 2025 года обрадовали мододелов небольшим, но всё же значимым обновлением для программы, которая помогает публиковать и обновлять модификации в мастерской стима.

Вот что было сделано:

Теперь загрузчик модов имеет полную поддержку русского и английского языка.

Выбрать мод для обновления теперь можно из списка ваших работ из мастерской. Больше не нужно искать ID мода который вы хотите обновить.

Добавлен графический редактор тегов, который соответствует тегам которые есть в мастерской стима.

Появилась поддержка предпросмотра обложки и отображение текущей из мастерской стима. Включая gif изображения.

Появилось сохранение пути до основной папки мода. Теперь при перезапуске не нужно повторно вводить путь до мода.

Реализована автоматическая возможность загрузки мода в мастерскую стим без исходников/открытого кода (без rpy-файлов). Параметр сохраняется для каждого мода отдельно.

Теперь имеется особая обложка по умолчанию, валидация путей, возможность вернуться к списку модов во время редактирования.

Возможность включить автоудаление модов-пустышек.

Улучшено обнаружение ошибок при работе. Также добавлено логирование.

Посмотреть оригинальное сообщение оставленное разработчиками можно на специальной странице в стим.

Напоминаем, что 25 февраля 2024 года разработчики стали активно проводить модерацию мастерской стим для игры "Бесконечное Лето", о чем свидетельствует это сообщение в стим. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать загрузчик модификаций с более или менее качественными модификациями, чтобы избежать возможных проблем и нежелательных удалений ваших работ.