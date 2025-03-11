Для игры Бесконечное Лето вышел обновлённый загрузчик модов в мастерскую стима

Разработчики игры "Бесконечное Лето" 11 марта 2025 года обрадовали мододелов небольшим, но всё же значимым обновлением для программы, которая помогает публиковать и обновлять модификации в мастерской стима.
Вот что было сделано:
- Теперь загрузчик модов имеет полную поддержку русского и английского языка.
- Выбрать мод для обновления теперь можно из списка ваших работ из мастерской. Больше не нужно искать ID мода который вы хотите обновить.
- Добавлен графический редактор тегов, который соответствует тегам которые есть в мастерской стима.
- Появилась поддержка предпросмотра обложки и отображение текущей из мастерской стима. Включая gif изображения.
- Появилось сохранение пути до основной папки мода. Теперь при перезапуске не нужно повторно вводить путь до мода.
- Реализована автоматическая возможность загрузки мода в мастерскую стим без исходников/открытого кода (без rpy-файлов). Параметр сохраняется для каждого мода отдельно.
- Теперь имеется особая обложка по умолчанию, валидация путей, возможность вернуться к списку модов во время редактирования.
- Возможность включить автоудаление модов-пустышек.
- Улучшено обнаружение ошибок при работе. Также добавлено логирование.
Посмотреть оригинальное сообщение оставленное разработчиками можно на специальной странице в стим.
Напоминаем, что 25 февраля 2024 года разработчики стали активно проводить модерацию мастерской стим для игры "Бесконечное Лето", о чем свидетельствует это сообщение в стим. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать загрузчик модификаций с более или менее качественными модификациями, чтобы избежать возможных проблем и нежелательных удалений ваших работ.
Ладно.