Фил Спенсер рассказал, что сегодня играл в Everwild

Среди различных проектов, разрабатываемых студиями Microsoft, Everwild от Rare является одним из самых ожидаемых игроками, поскольку изначально был анонсирован в 2019 году и с тех пор не получал никаких новостей.

Для игроков, обеспокоенных ходом проекта, похоже, что все по-прежнему идет хорошо. В своей социальной сети Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, сообщил, что сегодня посетил Rare. Вместе с фотографией, которую он сделал с сотрудниками студии, Спенсер заявляет, что воспользовался возможностью немного поиграть в Everwild во время своего визита.

Отличный день в Rare, общение с разработчиками за их столами и игра в Everwild.

Everwild — это новая ИС Rare в разработке для ПК, Xbox Series S|X и Game Pass. Игра обещает уникальные и незабываемые впечатления в естественном и волшебном мире.