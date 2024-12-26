Новая демонстрация в 2025 году? Rare поздравила игроков открыткой с изображением Everwild

Rare, студия, известная своими проектами вроде Sea of Thieves, может снова обратить внимание на загадочную игру Everwild. В недавней поздравительной открытке, выпущенной компанией к праздникам, фанаты увидели тонкий намек на возможное возвращение проекта в 2025 году.

С момента последнего официального показа Everwild прошло несколько лет. О проекте мало что известно, но то, что именно эта игра стала центральной темой открытки, вызывает интерес. Rare могла бы использовать для поздравления более актуальную тему, например Sea of Thieves, но выбор пал на Everwild.

Текст поздравления тоже вызвал обсуждения:

«Счастливых праздников всем, кто увидит это сообщение! Надеюсь, вы завершаете год на высокой ноте, и раз уж сегодня день подарков и вкусной еды, то вот вам наше угощение: вкусный PNG! Ну, а мы отправляемся съесть предполагаемый вес Патаготана в сладостях. Увидимся в 2025 году!»

Эта строка о «вкусном PNG» и упоминание 2025 года породили у поклонников надежду, что Rare готовит новости по Everwild.

Последний раз об игре вспоминали в октябре этого года, когда Фил Спенсер посетил Rare и упомянул, что работа над проектом продолжается. Несмотря на отсутствие официальных заявлений, различные источники подтверждают, что Everwild не была отменена.

Пока это всего лишь предположения, но фанаты надеются, что 2025 год принесёт новые подробности о загадочной игре. Rare, возможно, действительно готовит возвращение одной из своих самых амбициозных идей.