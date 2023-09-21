Новый геймплейный трейлер игры-платформы Everywhere от бывшего продюсера GTA ©

Компания Build A Rocket Boy выпустила официальный трейлер к игре-платформе Everywhere, а также открыла прием заявок на участие в закрытом альфа-тестировании на ПК. Это будет ограниченное техническое тестирование, проводимое только по приглашениям, предназначенное для проверки систем и получения ранних отзывов от игроков.

"Мы верим в будущее, в котором создание игр будет отдано в руки игроков", - заявил в пресс-релизе директор игры Лесли Бензис. "С помощью Everywhere мы стремимся дать возможность любому человеку внедрять инновации, рисковать и создавать свои собственные миры, формируемые исключительно его воображением. Мы предоставляем инструменты, вдохновение и инфраструктуру и с нетерпением ждем, как наше сообщество будет способствовать появлению нового поколения разработчиков, которые помогут развить историю Everywhere".

Everywhere планировали выпустить на PC до конца года.