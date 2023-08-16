Для Evil Dead: The Game вышло новое обновление

Saber Interactive только что выпустила патч для PVP-экшена Evil Dead: The Game, устраняющий ошибки и улучшающий баланс. Читайте полные примечания к патчу ниже:
Выжившие
- Перк "Мастер влияния" Брока Уильямса теперь корректно баффает его ауру.
- Бонус исцеления Брока Уильямса за каждого члена семьи при использовании способности "Кровные узы" уменьшился с 5% до 4%.
- Снижение урона, наносимого Броку Уильямсу способностью "Кровные узы", на каждого члена семьи уменьшено с 5% до 4%.
- Снижение страха у Брока Уильямса на одного лидера для способности "Жизнь партии" уменьшилось с 10% до 8% (для Престижа - с 12% до 10%).
- Урон в ближнем бою, наносимый Броком Уильямсом за одного воина способностью "Жизнь партии", уменьшился с 10% до 8% (для "Престижа" - с 12% до 10%).
- Урон от дальнего боя, наносимый охотником при использовании способности "Жизнь партии", уменьшился с 10% до 8% (для "Престижа" - с 12% до 10%).
- Сокращение времени ожидания у Брока Уильямса за поддержку для способности "Жизнь партии" уменьшилось с 10% до 8% (для Prestige - с 12% до 10%).
Демоны
- Шемер теперь не может заставить Выживших активировать ловушки при использовании уклонения Выжившего перед тем, как лишить его владений и зациклить их.
Общие
- Оружие дальнего боя больше не перестает наносить урон и воспроизводить звуки выстрелов.
- Колесо пинга теперь не застревает в середине экрана при использовании во время анимации ловушки с ящиками.
- Различные исправления столкновений с окружением и игроком.
- Общие исправления локализации.
Хотелось бы сингловую игру в сеттинге "Зловещих мертвецов" с расчленёнкой как в Callisto Protocol
интересен онлайн в игре учитывая все лаунчеры и платформы..)
Ты говоришь про все лаунчеры и платформы , но зачем то скидываешь онлайн только со Стима , зачем? 🤔
Скидываю потому что я знаю онлайн в стиме и пишу ,что хотелось бы узнать сколько вообще людей играет в это, неужели это так сложно понять...? Или я должен где то найти еще инфу про онлайн в том же эпике и тд?