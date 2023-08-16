Для Evil Dead: The Game вышло новое обновление

Мультиплеерный экшен по мотивам киносерии «Зловещие мертвецы». В Evil Dead: The Game игроки могут объединиться в кооперативном режиме и сразиться с силами зла, которые были призваны с помощью Некрономикона. Или же можно взять под свой контроль могущественного Кандарского демона, чтобы охотиться на Эша и его друзей, управляя мертвецами, окружающей средой и даже самими выжившими.

В игре присутствуют многие локации из оригинальных фильмов, включая печально известную хижину в лесу, оживлённую тоннами ужасающих визуальных эффектов и совершенно новыми диалогами, в озвучивании которых принимал участие Брюс Кэмпбелл. Кроме того, вы можете использовать более 25 видов оружия, включая перчатку Эша, Бумстик и конечно же бензопилу.