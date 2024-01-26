Раскрыты новые подробности шутера Exoborne от авторов The Division

Действие игры Exoborne происходит в постапокалиптической Америке, преобразованной природными катаклизмами. Игроки оказываются в роли солдат, оснащенных специальными имплантами для управления экзоскелетом. Им предстоит совершать вылазки на опасную местность за дефицитными ресурсами.

Этот динамичный мир полон ураганов, враждебных фракций и других игроков, готовых отобрать нажитое непосильным трудом добро. Выбирая экипировку перед миссией, стоит помнить, что игра не сфокусирована на ролевых элементах. Здесь нет классов и прокачки персонажей.

В условиях постапокалипсиса выживание напрямую зависит от того, что удалось добыть во время опасных рейдов. Чем больше рискуешь, тем больше можешь получить для выживания среди враждебных сил природы и людей. Необходимо вернуться с миссии, прихватив больше ресурсов, чем потратил.

Игра постоянно бросает непредсказуемые вызовы в виде торнадо, молний и штормов. Они могут перевернуть все планы игрока в один миг. Каждая сессия гарантированно будет уникальной. Например, придётся участвовать в перестрелках внутри настоящего торнадо. Готовы ли вы к таким испытаниям?