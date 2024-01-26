Раскрыты новые подробности шутера Exoborne от авторов The Division

Журналисты издания EDGE узнали детали extraction-шутера Exoborne от разработчиков The Division. Игру от студии Sharkmob анонсировали на The Game Awards 2023. Она выйдет на PC и консолях.
Подробности Exoborne:
- События происходят в городе Колтон на юго-востоке США. Выбор пал на него из-за географического разнообразия и возможности экспериментировать с поп-культурой;
- В игре будет сюжетная компания. Авторы хотят, чтобы игроки создавали истории, раскрывая вселенную через общение с NPC и различные находки;
- Персонаж будет оснащен экзо-костюмом, который позволит игроку отыгрывать разные роли в отряде;
- Передвигаться по карте можно будет в том числе с помощью крюка-кошки, парашюта и альпинистского снаряжения;
- Штормы, смерчи и другие катаклизмы будут ключевой механикой. Вдобавок игроки смогут сражаться в воздухе, если попадут в эпицентр урагана;
- Число игроков на карте зависит от размера локаций;
- Квесты будут не только групповыми, но и рассчитанными на соло-игроков.
По словам разработчиков, в Exoborne не придется прокачивать своего персонажа. Вся игра строится вокруг сбора экипировки, поиска чертежей и ресурсов для крафта, а также других полезных предметов. В Sharkmob отмечают, что штрафы за смерть будут щадящими по сравнению с другими играми в жанре.
Так-так-так... Anthem, который мы заслужили?
Движн хорош, а тут еще и сай-фай. Надо присмотреться к проекту
упд: стопэ, а при чем тут разрабы Дивижн, если это Шаркмоб, а Дивижн - МассивЭнтертеймент (Юби)?