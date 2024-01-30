Известный британский писатель-фантаст работает над расширением вселенной Exodus

Вселенная Exodus, AAA-игры, анонсированной Archetype Entertainment на последней церемонии The Game Awards, будет расширена в 2024 году. Известный британский писатель Питер Ф. Гамильтон ("Ночь без звёзд", "Темпоральная бездна", "Звезда Пандоры" ), известный читателям космических опер, выпустит 912-страничный спин-офф.
Книга под названием Exodus: The Archimedes Engine поступит в продажу в Европе с 17 сентября. История романа будет посвящена Финну, который принял решение стать Путешественником после того, как посчитал свое существование в Скоплении Центавра бессмысленным.
Не имея даже воспоминаний о Земле и стремясь вернуться на родную планету, чтобы укрыться от деспотичного правительства Небожителей, он отправляется в невозвратное путешествие. Перед героем открываются безграничные возможности в безграничном пространстве, но под угрозой войны между пятью великими домами Короны.
Книга, в основу которой легла игра Exodus, уже доступна для предварительного заказа на сайте Amazon. Желающие могут заказать издание в твердом переплете по цене $35 или электронную версию за $13,99.
Во время сессии вопросов и ответов, состоявшейся в начале этого года, соучредители Archetype Interactive рассказали больше подробностей об Exodus. По их словам, игра будет иметь сильную повествовательную составляющую, с множеством возможностей для развития событий посредством "выбора и последствий".
Почитаем если будет возможность.