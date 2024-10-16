Мэттью Макконахи озвучил новый кинематографический трейлер ролевой игры Exodus

Компания Archetype Entertainment представила новый кинематографический трейлер для своей дебютной игры Exodus. Этот трейлер, озвученный Мэттью Макконахи, знакомит игроков с одним из самых зловещих врагов в игре — Небожителями, известными как Мара-Яма. Эти небесные существа питаются страхом, преследуя своих жертв и истощая их психически и неврологически.

Сюжет EXODUS разворачивается в 23-м веке, когда человечество покидает умирающую Землю и заселяет кластер Центавра, открывая сотни пригодных для жизни миров. Однако, спустя тысячи лет, первопоселенцы превращаются в Небожителей, которые начинают воспринимать людей как примитивов и охотятся на них. В ответ на угрозу человечество отправляет Путешественников — исследователей, которые ищут древние технологии для борьбы с Небожителями, но они сталкиваются с временными и эмоциональными последствиями своих путешествий.

История игры написана Дрю Карпышиным, известным по трилогии Mass Effect. В ближайшее время выйдет книга Exodus: The Archimedes Engine от Питера Ф. Гамильтона, которая познакомит с миром игры до её релиза.