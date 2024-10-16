Мэттью Макконахи озвучил новый кинематографический трейлер ролевой игры Exodus

Компания Archetype Entertainment представила новый кинематографический трейлер для своей дебютной игры Exodus. Этот трейлер, озвученный Мэттью Макконахи, знакомит игроков с одним из самых зловещих врагов в игре — Небожителями, известными как Мара-Яма. Эти небесные существа питаются страхом, преследуя своих жертв и истощая их психически и неврологически.
Сюжет EXODUS разворачивается в 23-м веке, когда человечество покидает умирающую Землю и заселяет кластер Центавра, открывая сотни пригодных для жизни миров. Однако, спустя тысячи лет, первопоселенцы превращаются в Небожителей, которые начинают воспринимать людей как примитивов и охотятся на них. В ответ на угрозу человечество отправляет Путешественников — исследователей, которые ищут древние технологии для борьбы с Небожителями, но они сталкиваются с временными и эмоциональными последствиями своих путешествий.
История игры написана Дрю Карпышиным, известным по трилогии Mass Effect. В ближайшее время выйдет книга Exodus: The Archimedes Engine от Питера Ф. Гамильтона, которая познакомит с миром игры до её релиза.
Книга уже вышла если что.
Превосходно!
Карпишин неплохо, да и книга от Гамильтона тоже, эти двое умеют в фантастику.
У Дрю Карпишина, как правило, во главе сюжета стоит главный герой. Может быть, будем играть за человека - нового спасителя галактики
Ну с Карпишиным как минимум сюжет должен быть интересным
Ну, пока вроде прикольно.
Интересно, почему мифического монстра мы зовём кентавром, а названные им небесные объекты мы зовём центаврами? Вопрос отчасти риторический, понятно что центавр латинский по-гречески будет кентавром. Но других разночтений таких в русском почему-то нет, например про Киклопа и Кербера нигде не услышишь, в отличии от Циклопа и Цербера.
Потому что Центавра круче звучит. Цербер тоже звучит круче. Всё потому что зависит от крутости звучания. Вот почему. Для русского языка главное, чтоб звучало круто. Именно поэтому русский язык один из самых красивых языков мира.
ой, сдаётся мне нас ждет очередной, претенциозный, эпический и лютый абасрамс, вот прям чую что выйдет лажа
ты про драгон эйдж гейгвардс?)))