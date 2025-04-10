Разработчики ролевой игры Exodus рассказали про Малабрахтов

Создатели научно-фантастической ролевой игры Exodus из Archetype Entertainment продолжают информацией о мире своего грядущего проекта. На этот раз они рассказали о расе Малабрахтов.

Среди бесчисленных Подменышей, выведенных для служения своим Небесным хозяевам, большинство являются всего лишь инструментами — одноразовыми, забытыми и созданными для тяжелого труда, как выносливые Аркавир или неутомимые Рексана. Но есть еще Малабрахты.