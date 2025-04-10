Разработчики ролевой игры Exodus рассказали про Малабрахтов

Создатели научно-фантастической ролевой игры Exodus из Archetype Entertainment продолжают информацией о мире своего грядущего проекта. На этот раз они рассказали о расе Малабрахтов.
Среди бесчисленных Подменышей, выведенных для служения своим Небесным хозяевам, большинство являются всего лишь инструментами — одноразовыми, забытыми и созданными для тяжелого труда, как выносливые Аркавир или неутомимые Рексана. Но есть еще Малабрахты.
- В отличие от инопланетян, созданных для труда, таких как Рексана и Аркавир, Малабрахты — «привилегированные» подменыши, которые служат элегантными и завораживающими посланниками Небесных.
- Высокие, жутко изящные, бледно-меловые, с которых слетает слабый сверкающий порошок, задерживающийся в воздухе.
- Эта пыль пронизана психоактивными соединениями, которые усиливают внушаемость всего, что биологически связано с земными млекопитающими.
- Прибывают на миры как благодетели, предвестники процветания, принося дары, за которыми следуют просьбы, а затем требования.
- Они прокладывают путь для своих долгожданных хозяев, Ярких потомков преставиранских династий, которые никогда не вернутся.
- Малабрахты ничего не забывают — они помнят целые истории, генеалогии, обычаи давно исчезнувших империй.
Апгрейд Чёрных из серии Метро
Смотрю у них все разумные чужие — гуманоиды. Хоть ханаров бы сплагиатили бы что ли... или арахнидов там каких-нить. Что-нить чуждое глазу и обладающее странным мышлением. А то будет очередной бал-маскарад, с натягиванием скинов "а ля чужие" на очередной человеческое сообщество.
Ну, наверное потому что все эти виды искусственно выведенные, на основе земных существ. Вот и получается, что самые развитые существа на земле - приматы, вот на их основе скорее всего новые виды и создавались.
Я так понимаю деньги на художников закончились.
Естественно надо на чём то съэкономить! )))) А то и идей наворовать с других проектов... Зачем перетруждаться, если пипл хавает всё! )
Я прекращаю свою игровую карьеру, буду лучше баб юзать, уже вернусь когда вся эта детская хрень сменится реальными ужасами детективами с адреналином как в хорорах 80х и 90х, а так же экшенами и трейлерами того же времени, ну и порнушкой 70х плохо что камеры тогда были мусор, небритые девочки и не какой цензуры, и главное тонкая доминация, а не как сейчас. Родители уехали в Испанию а сын остался с гувернёркой, она запретила ему подниматся в его комнату и пересилила в комнату для прислуги, потом поручила свою работу, так я узнал в 12лет что я мазохист, а позже что садист, а потом ещё много нового, и даже похватся нельзя так как служба😁
Какие же у тебя беды с башкой...