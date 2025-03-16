Разработчики RPG Exodus представили новую инопланетную расу - Аркавир

Студия Archetype Entertainment, в состав которой входят ветераны из Biowere, выложила на своем сайте рендеры и историю создания биоинженерной расы Аркавир из научно-фантастической ролевой игры Exodus.

По словам разработчиков, их создала высшая инопланетная раса, для тяжелой и опасной работы в неприспособленных для этого местах. Они настолько брутальные и жестокие существа, что по своей агрессивности могут дать фору даже Кроганам из Mass Effect.

Аркавир - вид биоинженерных существ, созданный для выживания там, где другие погибают. Кислотные дожди, плавящие плоть. Жара, сжигающая воздух в огне. Холод так глубок, что сокрушает кости. Они - перевертыши по необходимости, выжившие по замыслу - главный инструмент Целестиалов для навигации по самым смертоносным границам. Для большинства Аркавир остается загадкой. Стоит ли их бояться? Жалеть? Немногие из Путешественников видели их вблизи, и еще меньше - без тяжелого защитного снаряжения. Огромные и мощные, их формы зависят от окружающей среды - биохимия, размер и структура зависят от природы жестоких миров, которые их формируют. Но несмотря на все различия, их невозможно спутать с другими.



Аркавиры не просто рабочая сила для Целестиалов- они руки и ноги их амбиций, ключ к тому, чтобы не один мир, сколь бы враждебным он не был, не остался вне их досягаемости. Они уверены, что достигли высшей степени выносливости. И только они решают, кому выжить, а кому быть преданным забвению. Однако в одном случае Целестиалы фатально ошиблись.



Они не учли нас.



Мы - Путешественники - вечные солдаты человечества. Мы не сломаемся. Мы не сдаемся. Мы прокладываем путь сквозь невозможное не потому, что мы созданы для этого, а потому, что мы не хотим быть стерты с лица земли. Сражаемся, стремясь пережить то, что было создано для того, чтобы пережить нас. Может, Целестиалы и сформировали Кластер по своему замыслу. Но его будущее будем определять мы.

Exodus - это дебютный проект от студии Archetype, в составе которой работают ранее ключевые создатели легендарной космооперы Mass Effect, в частности, Дрю Карпышин и Джеймс Олен. Игра отчасти напоминает культовую серию BioWare: это экшен-RPG с акцентом на выбор, но с уникальной механикой, где принимаемые игроком решения определяют не только сюжет, но и десятки и даже сотни лет будущего благодаря манипуляции временем.

В Exodus будет множество различных компаньонов, как людей, так и инопланетян, однако на задания можно брать только двух спутников. Также разработчики обещают многоуровневые квесты, который можно будет проходить различными способами, свой собственный корабль и обширные локации для исследования. К тому же, игроков будет ждать аналог хаба «Нормандии» из ME, но гораздо большего масштаба, поскольку это будет целый мини-город.

Ожидается, что релиз научно-фантастической RPG Exodus состоится в 2026 году на PS5, Xbox Series и ПК.