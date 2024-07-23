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Exodus TBA
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
8.4 128 оценок

Создатели научно-фантастической ролевой игры Exodus показали новые концепт-арты

monk70
Новости

Archetype Entertainment представила новый концепт-арт вместе с короткой историей для своей предстоящей научно-фантастической ролевой игры Exodus.

Эта новая короткая история «формулирует высокие ставки и особые испытания, с которыми сталкиваются Путешественники во время своих смелых путешествий по вселенной». Это шестая короткая история в прологе, которая дает игрокам предысторию игры и то, почему все дошло до того состояния, в котором они находятся.

Впервые представленная на The Game Awards 2023, Exodus рассказывает историю путешественников, которые были вынуждены покинуть Землю. Покинув планету, «человечество нашло новый дом во враждебной галактике», где они являются аутсайдерами, которым приходится бороться за выживание.

+ ещё 2 картинки

Exodus будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Юра Тотсамый

Сильно.

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Кей Овальд

Неплохо. И даже все в шлемах, внезапно.

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MadPyramus

Одна игровая миссия в 100 раз полезнее чем любой cgi трейлер или концепты. Но увы, нас держат за

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SOLUS5678

Конкуренция Масс Эффекту очевидна.

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Mystic_Fox

Ей бы в следующие 2 года выйти и вообще пушка будет, потому что после новой ДА от биотварей которая очевидно будет провалом, последний их шанс будет новый МЕ и Экзодусу нужно планку поднять чтоб те трутни работать начали.

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