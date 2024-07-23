Создатели научно-фантастической ролевой игры Exodus показали новые концепт-арты

Archetype Entertainment представила новый концепт-арт вместе с короткой историей для своей предстоящей научно-фантастической ролевой игры Exodus.

Эта новая короткая история «формулирует высокие ставки и особые испытания, с которыми сталкиваются Путешественники во время своих смелых путешествий по вселенной». Это шестая короткая история в прологе, которая дает игрокам предысторию игры и то, почему все дошло до того состояния, в котором они находятся.

Впервые представленная на The Game Awards 2023, Exodus рассказывает историю путешественников, которые были вынуждены покинуть Землю. Покинув планету, «человечество нашло новый дом во враждебной галактике», где они являются аутсайдерами, которым приходится бороться за выживание.

Exodus будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.