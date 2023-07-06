Демонстрация Exoprimal назначена на 10 июля ©

Следующим крупным релизом Capcom станет Exoprimal, кооперативный PvEvP-экшен, выходящий на следующей неделе, и поэтому было объявлено о проведении показа, чтобы предоставить больше подробностей. Шоу состоится 10 июля в 16:30 PDT на Twitch, и, судя по короткому тизерному ролику, мы сможем увидеть Deadeye Alpha: Burst Fire, один из вариантов экзокостюма, в действии.

Действие игры Exoprimal происходит в далеком будущем, где из таинственных порталов появляются динозавры, которые сеют хаос. В роли Экзобойцов игроки должны дать отпор их натиску, но есть и более глубокая история, связанная с путешествиями во времени, искусственным интеллектом Левиафан и многим другим. Игра Dino Survival позволяет собрать больше подсказок, чтобы выяснить, что происходит.

Собственно игровой процесс включает в себя две команды по пять игроков, которые соревнуются в том, чтобы быстрее выполнить поставленные задачи, будь то охрана определенных точек или сопровождение грузов.

Exoprimal выходит 14 июля для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК, а также в первый день игры на Game Pass.