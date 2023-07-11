Разработчики Exoprimal опубликовали релизный трейлер командного экшена и рассказали о будущем контенте ©

Уже через несколько дней студия Capcom впервые за долгое время выпустит совершенно новую игру, которая не основана на имеющихся у них франшизах. К выходу готовится динамичный командный экшен Exoprimal и честь этого события авторы игры опубликовали релизный трейлер с демонстрацией сюжетных кат-сцен и сражений.

В Exoprimal игрокам предстоит встать на защиту человечества, с помощью продвинутого экзокостюмов вы сможете дать отпор наступающим волнам сверепых динозавров и остановить вышедшего из-под контроля ИИ Левиафана.

Вместе с новым трейлером Capcom поделилось информацией о будущем контент для своей новинки. Согласно планам разработчиков, вместе с запуском Exoprimal состоится старт первого сезона игры. В рамках него игроки получат новый отдельный режим игры Savage Gauntlet с командными битвами — 28 июля. А уже 17 августа будет выпущено первое крупное обновление с новым контентом и улучшениями для игры, среди которых будут новые экзокостюмы. Второй сезон экшена запустят в октябре этого года и обещают также активно поддерживать его контентом. Для него заявлена новая локация, модули и кроссовер с файтингом Street Fighter 6.

Exoprimal выходит уже 14 июля на ПК в Steam, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One.