В роликах показали производительность экшена Exoprimal на разных консолях ©

Сегодня Exoprimal дебютировала на рынке и в подписке Xbox Game Pass. Давайте посмотрим, как Capcom справилась с графикой и техническим уровнем этого шутера на двух поколениях консолей.

Exoprimal выходит не только на PS5, PC и XSX, но и на консолях предыдущего поколения (PS4, XOne). Анализ визуальной составляющей Exoprimal на PS4, PS4 Pro и PS5 был проведен редакторами ElAnalistaDeBits.

В видеоролике мы можем посмотреть, в чем заключаются различия в визуальном оформлении Exoprimal на PS4, PS4 Pro и PS5. Наиболее принципиальным является вопрос о собственном разрешении. На PS4 это динамические 1080p при 60 к/с, на PS4 Pro - 1260p и 40 к/с. Версия на PS5, напротив, работает в динамическом разрешении 2160p и с частотой 60 кадров в секунду. Загрузка на PS5 происходит примерно в три раза быстрее, чем на платформах с HDD.

Издание для PS4, конечно, самое слабое: текстуры, освещение и тени выглядят хуже, чем на PS4 Pro. На PS4 во многих местах даже отсутствуют некоторые эффекты и объекты. PS5 предлагает самые красивые тени, более насыщенную геометрию объектов и самые красивые отражения в воде. Однако самое главное отличие между платформами Sony - это стабильные 60 fps на PS5. И на PS4, и на PS4 с трудом удается поддерживать заданную плавность анимации (30 fps на PS4 и 40 fps на PS4 Pro). Обидно и то, что на PS4 Pro нет возможности включить 60 fps при сниженной детализации графики.