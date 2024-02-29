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Expeditions: A MudRunner Game 05.03.2024
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
7.8 70 оценок

Состоялся релиз в раннем доступе Expeditions: A MudRunner Game

monk70
Новости

Expeditions: A MudRunner Game — долгожданная преемница SnowRunner. В игре вы возглавите научный конвой с целью успешно пройти по пересеченной местности к месту следующей миссии. Игра уже вышла на ПК в Steam и Epic Games Store для тех, кто приобрёл издания 1 Year или Supreme, а выход на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One состоится 1 марта в 13:00 МСК. Это означает, что для ПК-игроков путешествие начнется почти на день раньше. Релиз для всех остальных игроков состоится 5 марта.

Имея гараж, полный вездеходов, дрон для исследования маршрута впереди и гидролокационные сканеры для проверки глубины любых водоемов, встающих на вашем пути, вы хорошо подготовлены к предстоящим приключениям.

Вам также предстоит построить оперативную базу экспедиции, улучшая ее по пути после каждой успешной миссии. Затем улучшения можно использовать для найма персонала и исследования улучшений вашего парка транспортных средств.

9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Анна Кранцове

Я еще 12 сезон не закрыла во дают

3
Punisher1

5 марта релиз где она вышла?

0
LORDIGROMAN

написано же, что в раннем доступе релиз состоялся, от издания зависит

0
Punisher1 LORDIGROMAN

А

0
Scorpion_GamePlay

Ну состоялся и состоялся, что бухтеть то.

-2