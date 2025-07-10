В Expeditions: A MudRunner Game стартовал 3-й сезон

Разработчик Saber Interactive и издатель Focus Entertainment запустили новый премиум-сезон вместе с существенным бесплатным обновлением для Expeditions: A MudRunner Game, которое включает новые инструменты и функции для всех игроков. Этот новый контент уже доступен на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Третий сезон: «Ледяные берега», входящий в состав абонемента на первый год, приглашает игроков вернуться в отдалённые долины Карпатских гор, чтобы помочь учёным совершить новые открытия.

В этом сезоне вас ждёт совершенно новая карта, действие которой разворачивается в Трансильванских Альпах. Игрокам предстоит преодолеть суровые условия весенней распутицы, продираясь сквозь густую грязь, осторожно пробираясь по скользким, обледенелым берегам рек и спускаясь в тесные трансильванские пещеры.

Карта усеяна древними руинами и впечатляющими геологическими образованиями, скрывающими новые научные тайны. Но вам понадобится снаряжение, чтобы путешествовать по этим землям и справляться с суровыми условиями. 3-й сезон добавляет в вашу команду три новых транспортных средства и двух новых экспертов:

Новые грузовики: разведывайте местность на проворном TUZ 302 Capricorn, прокладывайте новые пути с экспериментальным Haukka NS-420 и прорывайтесь сквозь слякоть на восьмиколёсном вездеходе KRS 63 Pathfinder.

Новые специалисты: механик, который может снизить потребление электроэнергии вашими дронами и дополнительным оборудованием, и менеджер, который может увеличить финансовое вознаграждение за каждую успешно завершённую экспедицию.

К приятной новости для всего сообщества: всем владельцам базовой игры доступно значительное бесплатное обновление контента, которое добавляет новые дроны и специальные варианты покраски:

Дрон-якорь 4-NCR: новый колёсный дрон, который можно использовать в качестве стационарной точки крепления, обеспечивая надёжное крепление лебёдки на сложной открытой местности.

Дрон-разведчик SCT-6: этот второй новый колёсный дрон можно использовать для создания новой зоны покрытия, расширяя радиус действия других дронов.

Специальные варианты покраски: появилась долгожданная функция. Теперь вы можете применять индивидуальные варианты покраски для всех грузовиков. Выбирайте из множества цветов и настраивайте их оттенок, яркость и насыщенность, чтобы создать идеальный облик для каждого автомобиля в вашем автопарке.

Помимо исправления ошибок, были переработаны несколько систем для улучшения игрового процесса. К ним относятся более реалистичная физика трения, изменение, благодаря которому радарная система теперь использует электричество, а также различные улучшения для кооперативного режима, общего прогресса и пользовательского интерфейса.