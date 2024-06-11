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Expeditions: A MudRunner Game 05.03.2024
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
6.9 273 оценки

В Expeditions проходит бета-тестирование кооперативного режима

monk70
Новости

Разработчики Expeditions: A MudRunner Game сообщили, что долгожданный кооперативный режим стал доступен в публичной бета-версии. Если хотите опробовать новый контент до его официального выхода, вы можете сделать это в разделе бета-тестов в Steam.

Кооперативный режим включает в себя следующие функции (в будущем по мере разработки будут добавлены дополнительные функции):

Новые инструменты настройки игры:

  • Хост может задать параметр, чтобы разрешить/запретить/запросить подтверждение перед торговлей между игроками

Доступные функции:

  • DLC совместимы: если у хоста и гостей разные DLC, они все равно могут играть вместе.
  • Контент DLC, принадлежащий хосту, доступен гостям, пока хост размещает их на карте (грузовики DLC, специалисты DLC и т. д.).
  • Моды совместимы и/или предупреждают игроков, если разные моды могут вызвать нестабильность.
  • Игровой процесс сбалансирован вокруг кооператива. Например, все воздушные сбросы на всех картах имеют двойное количество добычи.

Другое:

  • Все игроки могут видеть исследование карты.
  • Все игроки могут выполнять задачи и продвигаться по квесту.
  • Все игроки могут получать награды для завершенных экспедиций и заданий.
  • Все игроки могут взаимодействовать с построенными базовыми модулями, но только хост может строить/продавать модули.
  • Все игроки могут взаимодействовать друг с другом посредством столкновения и использования лебедки.
  • Все игроки могут взаимодействовать с сокровищами (аметистовые камни в регионе Канаб-Крик).
  • Игрокам разрешено перемещаться на другую карту в том же регионе, не завершая многопользовательский сеанс. Два игрока в одном сеансе могут находиться на разных картах.
  • Восстановление прогресса после повторного подключения разрешено: в случае потери соединения игрок может снова загрузиться в игровую сессию (в течение 5 минут), минуя подготовку к экспедиции.
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