В Expeditions проходит бета-тестирование кооперативного режима

Разработчики Expeditions: A MudRunner Game сообщили, что долгожданный кооперативный режим стал доступен в публичной бета-версии. Если хотите опробовать новый контент до его официального выхода, вы можете сделать это в разделе бета-тестов в Steam.
Кооперативный режим включает в себя следующие функции (в будущем по мере разработки будут добавлены дополнительные функции):
Новые инструменты настройки игры:
- Хост может задать параметр, чтобы разрешить/запретить/запросить подтверждение перед торговлей между игроками
Доступные функции:
- DLC совместимы: если у хоста и гостей разные DLC, они все равно могут играть вместе.
- Контент DLC, принадлежащий хосту, доступен гостям, пока хост размещает их на карте (грузовики DLC, специалисты DLC и т. д.).
- Моды совместимы и/или предупреждают игроков, если разные моды могут вызвать нестабильность.
- Игровой процесс сбалансирован вокруг кооператива. Например, все воздушные сбросы на всех картах имеют двойное количество добычи.
Другое:
- Все игроки могут видеть исследование карты.
- Все игроки могут выполнять задачи и продвигаться по квесту.
- Все игроки могут получать награды для завершенных экспедиций и заданий.
- Все игроки могут взаимодействовать с построенными базовыми модулями, но только хост может строить/продавать модули.
- Все игроки могут взаимодействовать друг с другом посредством столкновения и использования лебедки.
- Все игроки могут взаимодействовать с сокровищами (аметистовые камни в регионе Канаб-Крик).
- Игрокам разрешено перемещаться на другую карту в том же регионе, не завершая многопользовательский сеанс. Два игрока в одном сеансе могут находиться на разных картах.
- Восстановление прогресса после повторного подключения разрешено: в случае потери соединения игрок может снова загрузиться в игровую сессию (в течение 5 минут), минуя подготовку к экспедиции.