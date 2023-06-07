Новый трейлер F1 23 представляет особенности ПК-версии ©

Codemasters подробно описали настройки графики для ПК в F1 23, подтвердив, что в игре будет использоваться технология Ray Tracing Dynamic Diffuse Global Illumination.

Это первый раз, когда игра F1 23 поддерживает глобальное освещение с трассировкой лучей. И с технической точки зрения мы теперь немного больше взволнованы этой новой игрой F1.

Наряду с RTDDGI, F1 23 будет поддерживать трассировку лучей, тени, отражения и окружающее затенение. Так что, по идее, эти RT-эффекты должны заметно улучшить графику игры.

Хорошая новость заключается в том, что F1 22 работает на ПК гладко, даже в разрешении 4K. Мало того, NVIDIA добавила поддержку DLSS 3 через обновление после запуска. Таким образом, мы можем ожидать, что F1 23 также будет поддерживать DLSS 3 с самого начала.

EA выпустит F1 23 на ПК 16 июня.