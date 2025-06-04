Electronic Arts, возможно, отказалась от продолжения работы с франшизой F1

Ранее издание Insider Gaming сообщило, что Electronic Arts решила продолжить сотрудничество с «Формулой-1» до 2027 года. Тем самым компания открывает большие перспективы для будущих гоночных игр.

Впрочем, за последние несколько часов ситуация изменилась. Так, представитель EA Sports, который передал информацию Insider Gaming, отказался от своих слов, сообщив, что на данный момент еще ничего не решено.

«Приношу извинения за причиненное неудобство, но нам сообщили, что та информация, что мы предоставили ранее, оказалась неточной, и на данный момент мы не располагаем никакой информацией».

Со своей стороны представители F1 отказались сообщить какие-либо подробности. Похоже, что сотрудничество двух компаний может закончиться уже в этом году, а F1 25 станет последней игрой про Формулу-1, издаваемой EA.