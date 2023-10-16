Питер Молинье: Microsoft была против женских сосков в Fable 2 ©

Разработчики серии Fable не боялись идти на творческий риск, ведь они были твердо намерены сделать именно ту игру, которую хотели, и редко шли на компромисс со своим видением. Однако они не могли добиться всего, чего хотели, и, к сожалению, соски оказались для Microsoft слишком серьезным шагом.

Соавтор Fable Питер Молинье (Peter Molyneux) поделился этой историей на выставке EGX в начале этой недели, дав некоторое представление о разработке Fable 2. На мероприятии, организованном GamesIndustry.biz, Молинье также рассказал о том, как Lionhead работала с Microsoft над тем, чтобы максимально раздвинуть границы дозволенного, но при этом не допустить появления сосков на NPC в Fable.

Художникам пришлось стереть все соски на всех женских моделях. Microsoft сказала: "Мы не думаем, что это хорошая идея - иметь торчащие соски, даже в холодный день". За такие вещи приходится бороться.

Разумеется, речь шла не только о сосках. Молинье также поделился, что в целом юмор всегда было труднее всего донести до издателя. По его словам, отчасти это объясняется тем, что компании хотят, чтобы разработчики сосредоточились на том, что легче продать, - обычно это оружие или способности, которые игрок может использовать. Молинье не уделял такого внимания боевой стороне, предпочитая упростить ее и дать сюжету занять центральное место.

В ходе беседы Молинье также остановился на другом моменте - современных играх. Точнее, их недовольство ими, ощущение, что они недостаточно рискуют. Здесь Молинье сказал, что, по его мнению, последние релизы воспринимают себя слишком серьезно и издательства не хотят рисковать.

В последние годы Молинье не занимается крупными проектами.