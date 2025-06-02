Fable стала самой ожидаемой игрой для Xbox по версии фанатов

Fable уверенно возглавила рейтинг самых ожидаемых игр для Xbox, обойдя даже таких тяжеловесов, как Gears of War и Perfect Dark. В опросе, проведённом на форуме ResetEra, за новую часть культовой RPG от Playground Games проголосовали более 36% участников.
На втором месте оказалась Perfect Dark с 23% голосов, а тройку замкнула Gears of War: E-Day, набрав чуть более 14%. Также в списке фигурировали State of Decay и The Outer Worlds 2, но они получили значительно меньше внимания.
Анонсированная ещё в 2020 году, новая Fable создаётся студией, известной по серии Forza Horizon. Изначально релиз планировали на 2025 год, но позже перенесли на 2026-й. Несмотря на скромные детали, представители Xbox уверяют: ожидание будет оправдано.
Пока известно немного, но уже по трейлерам видно — игра сочетает узнаваемую атмосферу оригинала с современными визуальными эффектами и анимацией. Фанаты с нетерпением ждут возвращения в волшебный мир Альбиона, пусть и в новом исполнении.
Да никто этот трешь не ждет с гомункулом в главной роли. Разве что на мемы растащить потом. Единственная ценность.
Духовный наследник Фейлгарда и Конкорда.
Ждут только чтобы посмотреть как она провалиться.
Вай биля че за красотка
Мужик, очки надень
Чел, это сарказм
Это же вроде сайт для дырявых недочуловеков.Так что ничего удивительного.
Тот самый гадюжник, все верно. Там вроде и феилгвард облизывали.
Странно, что его еще не закрыли, с приходом Трампа то
Совсем у них с играми плохо раз они ЭТО ждут...
Коротко почему я не Хочу покупать Xbox
Забыли учесть, ждут в xbox game pass с модами на красивую героиню ( или Шрека )
Я надеюсь там будет возможность надевать шлем.
Вся надежда на мододелов, потому как в роликах, шлем может не спасти от этого лучезарного лика. XD
Хотя шлем для ЭТОГО, это слишком. Лучше сие лико прятать под пакетом.
даже не надейся, к тому же глав перс будет каждые 10 секунд выдавать очень смещную щютку в лучших традициях миллениального стиля.
больные ублюдки
а, все понятно
У Хящика вообще фанаты остались?
Интересно что получится в итоге
Скорее всего не fable