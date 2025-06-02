ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fable 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.1 343 оценки

Fable стала самой ожидаемой игрой для Xbox по версии фанатов

butcher69 butcher69

Fable уверенно возглавила рейтинг самых ожидаемых игр для Xbox, обойдя даже таких тяжеловесов, как Gears of War и Perfect Dark. В опросе, проведённом на форуме ResetEra, за новую часть культовой RPG от Playground Games проголосовали более 36% участников.

На втором месте оказалась Perfect Dark с 23% голосов, а тройку замкнула Gears of War: E-Day, набрав чуть более 14%. Также в списке фигурировали State of Decay и The Outer Worlds 2, но они получили значительно меньше внимания.

Анонсированная ещё в 2020 году, новая Fable создаётся студией, известной по серии Forza Horizon. Изначально релиз планировали на 2025 год, но позже перенесли на 2026-й. Несмотря на скромные детали, представители Xbox уверяют: ожидание будет оправдано.

Пока известно немного, но уже по трейлерам видно — игра сочетает узнаваемую атмосферу оригинала с современными визуальными эффектами и анимацией. Фанаты с нетерпением ждут возвращения в волшебный мир Альбиона, пусть и в новом исполнении.

18
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Raphtallia

Да никто этот трешь не ждет с гомункулом в главной роли. Разве что на мемы растащить потом. Единственная ценность.

12
PanKotovsky

Духовный наследник Фейлгарда и Конкорда.

2
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Ждут только чтобы посмотреть как она провалиться.

6
A E


4
Carissa7517

Вай биля че за красотка

1
Neco-Aheron Carissa7517

Мужик, очки надень

Carissa7517 Neco-Aheron

Чел, это сарказм

Wersus Pro
на форуме ResetEra

Это же вроде сайт для дырявых недочуловеков.Так что ничего удивительного.

4
Raphtallia

Тот самый гадюжник, все верно. Там вроде и феилгвард облизывали.

3
cheezypizey

Странно, что его еще не закрыли, с приходом Трампа то

2
malars0

Совсем у них с играми плохо раз они ЭТО ждут...

2
Stalker608

Коротко почему я не Хочу покупать Xbox

1
Neco-Aheron

Забыли учесть, ждут в xbox game pass с модами на красивую героиню ( или Шрека )

SexualHarassmentPanda

Я надеюсь там будет возможность надевать шлем.

Raphtallia

Вся надежда на мододелов, потому как в роликах, шлем может не спасти от этого лучезарного лика. XD

Хотя шлем для ЭТОГО, это слишком. Лучше сие лико прятать под пакетом.

2
goodneighbor

даже не надейся, к тому же глав перс будет каждые 10 секунд выдавать очень смещную щютку в лучших традициях миллениального стиля.

goodneighbor
Fable стала самой ожидаемой игрой для Xbox по версии фанатов

больные ублюдки

ResetEra

а, все понятно

У Хящика вообще фанаты остались?

-zotik-

Интересно что получится в итоге

vertehwost

Скорее всего не fable