Fable стала самой ожидаемой игрой для Xbox по версии фанатов

Fable уверенно возглавила рейтинг самых ожидаемых игр для Xbox, обойдя даже таких тяжеловесов, как Gears of War и Perfect Dark. В опросе, проведённом на форуме ResetEra, за новую часть культовой RPG от Playground Games проголосовали более 36% участников.

На втором месте оказалась Perfect Dark с 23% голосов, а тройку замкнула Gears of War: E-Day, набрав чуть более 14%. Также в списке фигурировали State of Decay и The Outer Worlds 2, но они получили значительно меньше внимания.

Анонсированная ещё в 2020 году, новая Fable создаётся студией, известной по серии Forza Horizon. Изначально релиз планировали на 2025 год, но позже перенесли на 2026-й. Несмотря на скромные детали, представители Xbox уверяют: ожидание будет оправдано.

Пока известно немного, но уже по трейлерам видно — игра сочетает узнаваемую атмосферу оригинала с современными визуальными эффектами и анимацией. Фанаты с нетерпением ждут возвращения в волшебный мир Альбиона, пусть и в новом исполнении.