Fable 4
8.5 158 оценок

Новую Fable уже тестируют внутри Playground Games

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monk70
Новости

Основываясь на том, что выяснилось из онлайн-резюме Саймона Кента, специалиста по контролю качества в Playground Games, кажется, что Fable в настоящее время проходит этапы тестирований внутри команды.

В профиле Кента подробно описаны сборки и тестовые настройки, которые также включают специальные эффекты, такие как дым, анимация и сборки на разных уровнях, чтобы обеспечить тщательное тестирование различных разделов игры, как это обычно бывает во время активной разработки игры.

Основываясь на том, что сообщается, кажется, что эти тесты проводятся в Playground Games часто и регулярно, что предполагает непрерывные тесты на разрабатываемых билдах Fable.

Все это мало что говорит нам о текущем состоянии игры, кроме того факта, что работа идет полным ходом, а отдел контроля качества находится в авангарде этого процесса.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Odesseet

Я готов простить баги и убогий геймплей,если вернётся дух первой части

2
PuserG

Участились инфоповоды по фэйбл в последнее время, неужели грядёт?

2
ВАТРИОТ

Черт побери только что прошел шедевАр - переиздание оригинала! Ностальжи прям в сердечко

0
zolthan

10 числа была новость, что они ищут художника по персонажам, а через две недели уже чё-то там тестят? Серьезно?

0