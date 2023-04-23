Новую Fable уже тестируют внутри Playground Games

Основываясь на том, что выяснилось из онлайн-резюме Саймона Кента, специалиста по контролю качества в Playground Games, кажется, что Fable в настоящее время проходит этапы тестирований внутри команды.
В профиле Кента подробно описаны сборки и тестовые настройки, которые также включают специальные эффекты, такие как дым, анимация и сборки на разных уровнях, чтобы обеспечить тщательное тестирование различных разделов игры, как это обычно бывает во время активной разработки игры.
Основываясь на том, что сообщается, кажется, что эти тесты проводятся в Playground Games часто и регулярно, что предполагает непрерывные тесты на разрабатываемых билдах Fable.
Все это мало что говорит нам о текущем состоянии игры, кроме того факта, что работа идет полным ходом, а отдел контроля качества находится в авангарде этого процесса.
Я готов простить баги и убогий геймплей,если вернётся дух первой части
Участились инфоповоды по фэйбл в последнее время, неужели грядёт?
Черт побери только что прошел шедевАр - переиздание оригинала! Ностальжи прям в сердечко
10 числа была новость, что они ищут художника по персонажам, а через две недели уже чё-то там тестят? Серьезно?