Новую Fable уже тестируют внутри Playground Games ©

Основываясь на том, что выяснилось из онлайн-резюме Саймона Кента, специалиста по контролю качества в Playground Games, кажется, что Fable в настоящее время проходит этапы тестирований внутри команды.

В профиле Кента подробно описаны сборки и тестовые настройки, которые также включают специальные эффекты, такие как дым, анимация и сборки на разных уровнях, чтобы обеспечить тщательное тестирование различных разделов игры, как это обычно бывает во время активной разработки игры.

Основываясь на том, что сообщается, кажется, что эти тесты проводятся в Playground Games часто и регулярно, что предполагает непрерывные тесты на разрабатываемых билдах Fable.

Все это мало что говорит нам о текущем состоянии игры, кроме того факта, что работа идет полным ходом, а отдел контроля качества находится в авангарде этого процесса.